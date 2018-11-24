تصدير 600 ألف برميل نفط خام من ميناء الزويتينة إلى أميركا

رست الناقلة «MINERVA KARTERIA» التي ترفع علم اليونان في ميناء الزويتينة النفطي (25 كلم شرق مدينة أجدابيا) قادمة من إيطاليا لتحميل نحو 600 ألف برميل نفط خام، سيجري تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أحد موظفي الميناء في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الناقلة النفطية التي رست بالميناء صباح اليوم قادمة من إيطاليا، ستحمل على متنها 600 ألف برميل نفط خام، سيتم نقلها إلى أميركا بعد استكمال عملية الشحن والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الناقلة.

وأضاف المصدر أن الناقلة التابعة لشركة القبلي للتوكيلات الملاحية بصفتهم وكلاء الناقلة، بقيادة الربان اليوناني رابتيس إلياس ومسجلة في ميناء بيرايوس، مشيرًا إلى أن مدة شحن الناقلة تستغرق 27 ساعة متواصلة.

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