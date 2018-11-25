الليبية للاستثمار: أموالنا المجمدة بأمان

ذكرت المؤسسة الليبية للاستثمار بأنه بعد الفحص والمراجعة من فريقها المختص تبين لها عدم وقوع أية إساءة لاستخدام أموالها أو اختفائها منذ تعيين مجلس إدارتها الحالي في يوليو 2017.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن أموالها وأرصدتها في حسابتها المصرفية أو في تكاليف عملية الاستثمار التي تقوم بها وفقا للقانون، مشددة التأكيد على أن أموال المؤسسة المجمدة تتمتع بالأمان والرعاية الكاملين.

وحسب البيان، فإن الفحص أكد عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدت المؤسسة لتمويل جماعات مسلحة، مشيرا إلى أن الفائدة على الأصول الخاصة للعقوبات ليست مجمدة وهو ما أخذت به بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وكانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية قالت إن بلجيكا ليست الدولة الوحيدة التي أفرجت عن فوائد الأموال الليبية المجمدة بل فعلت ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ أيضا.

وذكرت بوليتيكو، الجمعة، أنها تلقت رسالة من المؤسسة الليبية للاستثمار مفادها أن “عملية الإفراج عن فوائد الأموال المجمدة كشفت أن نظام العقوبات الأممية المفروض على ليبيا نفُذ بشكل خاطئ”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية