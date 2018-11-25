اعادة حفارة النفط ntb215 الى الجزائر

تم اليوم إعادة حفارة النفط الجزائرية ntb215 التابعة للمؤسسة الوطنية للشغل في الآبار النفطية الجزائرية ، والتي كانت تعمل بحفر الآبار في حوض غدامس منذ العام 2008 ، الى الجزائر ، حيث تم حفر قرابة 7 آبار نفطية جاهزة للإنتاج.

وكان العمل بالحفارة قد توقف بسبب أحداث العام 2014 والظروف الأمنية التي كانت سائدة حينها ، إلا أن شركة صقور الجبل قامت بتأمين الحفارة منذ العام 2011 حتى مغادرتها عبر منفذ الدبداب الحدودي اليوم.

ويبلغ إجمالي سعر الحفارة و الكانبو سكن الشركة قرابة 35 مليون دينار و186 قطعة مختلفة التي تتبع الشركة النفطية.

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