شركة هاواوي تجري اختبارات للتربة لإنشاء برج جديد في بلدية المليطانية

المليطانية 25 نوفمبر 2018 (وال)- أجرت شركة ” الإتزان ” التّابعة لشركة هاواوي أمس السبت، اختبارات التربة بالموقع المخصّص لإنشاء برج اتّصالات لشركة ليبيانا للهاتف المحمول .

وقال عميد بلدية المليطانيّة السّيد “عبد الرحيم البدري” – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الاختبارات التي أقيمت في منطقة إبراهيم بورأس ، ببلديّة المليطانيّة التي تبعد (40) كم جنوب شرق مدينة بنغازي، تأتي ضمن نتائج المسح الميداني التي قامت بها شركة ليبيانا للهاتف المحمول، في شهر أغسطس الماضي؛ وذلك لتركيب محطّة اتّصال هوائيّة في أرض الفضاء التابعة للبلديّة . (وال- المليطانية) س خ / ر ت

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