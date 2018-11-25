صنع الله يشهد إعادة تشغيل مصنع الميثانول بالبريقة

شهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أعمال إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول بمصفاة البريقة التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

جاء ذلك في زيارة أجراها صنع الله، بالأمس، إلى مقر شركة البريقة، رافقه خلالها جاد الله العوكلي وبلقاسم شنقير عضوا مجلس الإدارة، وخالد بوخطوة مدير عام الأمن والسلامة والتنمية المستدامة.

وكان في استقبال صنع الله، ناجي محمد حفاف رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد مصفاة البريقة ومصانع الميثانول ومصنع تسييل الغاز ووحدة المطافئ بالشركة، حيث أثنى على أداء العاملين بشركة سرت، الذين نجحوا في المحافظة على تسيير العمليات رغم الظروف الصعبة التي مروا بها.

وفي السياق، عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعه الدوري العادي بمرسى البريقة، لاستعراض عمليات المؤسسة، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات.

وأوضح بيان للمؤسسة أن هذا الاختيار لموقع الاجتماع في إطار التواصل بين مجلس الإدارة والعاملين والسكان المحليين في مختلف مواقع العمليات النفطية، واستغلال الفرصة للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور.

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