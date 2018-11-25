ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار واليورو والاسترليني لليوم الثاني على التوالي بالسوق الموازي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي تراجعه لليوم الثاني على التوالي وسجل المزيد من التراجع بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.190 دينار ليبي للبيع و 5.170 دينار للشراء.

بدوره هبط سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي إلى 5.880 دينار، وسجل سعر الجنية الاسترليني المزيد من الانخفاض إلى 6.500 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.235 دينار ومع ختام السوق تراجع إلى سعر 5.200 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.980 دينار, وسجل الدينار التونسي ارتفاعه بشكل طفيف إلى 1.730 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية إنخفاضه إلى 145 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.