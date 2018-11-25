هيأة الاتصالات والمعلوماتية المؤقتة تدعو لإتمام إجراءات الترخيص الخاصة باستيراد وتصنيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية

بنغازي 25 نوفمبر 2018 (وال)- دعا إدارة التنظيم بالهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المؤقتة اليوم الأحد، كافة الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع جميع أجهزة الاتصالات اللاسلكية بضرورة مراجعة الإدارة في مدة أقصاها 16 ديسمبر المقبل .

وطالبت إدارة التنظيم بالهيأة في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الجهات المختصة بضرورة إتمام إجراءات الترخيص الخاصة؛ باستيراد وبيع أجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية، وعلى كافة الجهات المعنية الالتزام بالموعد المحدد، وأنه ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال كل من يخالف الموعد المحدد، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، وهـذا للعلـم . (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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