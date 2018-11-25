أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 25/11/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.19 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.880 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.500 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.200 دينار 5.180 دينار اليورو 5.880 دينار 5.800 دينار الجنية الاسترليني 6.500 دينار 6.420 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار الجنية المصري 0.281 دينار 0.273 دينار الدولار الكندي 4.020 دينار 3.940 دينار الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار

كسر الفضة = 1.80 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.300 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.