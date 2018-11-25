اخبار ليبيا الان اقتصاد

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 25/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.19 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.880 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.500 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.200 دينار 5.180 دينار
اليورو 5.880 دينار 5.800 دينار
الجنية الاسترليني 6.500 دينار 6.420 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار
الجنية المصري 0.281 دينار 0.273 دينار
الدولار الكندي 4.020 دينار 3.940 دينار
الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار
كسر الفضة = 1.80 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار
دولار بالشيك المصدق 5.300 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك