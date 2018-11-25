ننشر أسعار مواد البناء بسوق زليتن اليوم 2018/11/25

سجلت صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء بسوق زليتن نقدا (كاش) بدون تكاليف النقل، وهي كما يلي:

💵 أسعار مواد البناء كاش وشيك بزليتن بدون تكاليف النقل ليوم الاحد 2018/11/25:

ملاحظات على السوق:

🔔🔔الاسعار المتغيرة🔔🔔

$$أسعار الإسمنت$$

🚩أسمنت الإتحاد بسعر 22 للقنطار كاش

⬇️أسمنت الإتحاد 26 للقنطار شيك.

🔴 مكيس/ خارج المصنع .

▫أسمنت العربية مكيس 21 دينار كاش (الكيس مغلق )↙

▫أسمنت العربية مكيس 25.25 دينار شيك (الكيس مغلق)↙

((لا ننصح بشرائه العربيه مكيس بسبب تقارب السعر))

****اسعار الاسمنت السائب الإتحاد والعربية****

1-أسمنت الإتحاد سائب كاش 240 دينار لطن

2-أسمنت الإتحاد سائب شيك 264دينار لطن

3-أسمنت العربية سائب كاش 175 دينار لطن

4-أسمنت العربية سائب شيك 198دينار لطن

🔸أسعار الحديد مصنع مصراتة.

▫حديد 16 مصراتة كاش 214دينار

▫حديد 16 مصراتة شيك220 دينار

▫حديد 14 مصراته كاش 214دينار

▫حديد 14 مصراتة شيك220دينار

▫حديد 12 مصراتة كاش214 دينار

▫حديد 12 مصراته شيك220دينار

▫حديد 8 مصراتة كاش 430 دينار

▫حديد 8 مصراتة شيك 500 دينار

▫حديد 6 مصراتة كاش 380 دينار

▫حديد 6 مصراتة شيك 420 دينار

▫حديد 5.5 مصراتة كاش 325 دينار

▫حديد 5،5 مصراتة شيك 357 دينار

▫حديد 12،14 زليتن 190دينار كاش

▫حديد 12،14 زليتن ب215 دينار شيك

🔖إذا كانت الطلبية أغلبها 12 فالسعر يكون أكثر ب5دينار〰

▫حديد 14 تركي كاش 185 دينار

▫حديد 14 تركي شيك 215 دينار

▫حديد 12 تركي كاش 190 دينار

▫حديد 12 تركي شيك 220 دينار

🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت الاتحاد زليتن.

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 195 كاش c30

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 185 كاش c25

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 205 شيك c30

▫سعر متر بإسمنت الاتحاد 194 شيك c25

🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت العربيه زليتن.

▫سعر متر بإسمنت العربية 173 كاش c30

▫سعر متر بإسمنت العربية 166 كاش c25

▫سعر متر بإسمنت العربية 182 شيك c30

▫سعر متر بإسمنت العربية 175شيكc25

⚪أسعار الرخام

رخام بانوراما مصري بسعر 38 كاش

رخام بانوراما مصري بسعر 40شيك

رخام سلفيا مصري بسعر 45 كاش

رخام سلفيا مصري بسعر 47 شيك

رخام كريما نوفا تركي بسعر 250 كاش

رخام كريما نوفا تركي بسعر 263 شيك

رخام تن براون بسعر 280 كاش

رخام تن براون بسعر 295 شيك

رخام جلكسي بسعر 300 كاش

رخام جلكسي بسعر 315 شيك

رخام ليبي بسعر 150 كاش

رخام ليبي بسعر 157 شيك

⚪أسعار بلك بومشي.

بلك بومشي 20×40 بسعر1.65كاش ((درجه اولى ألي))

بلك بومشي 20*40 بسعر 1.75 شيك

بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00كاش (( درجة ثانية ))

بلك بومشي 20*40 بسعر1.15شيك

بلك بومشي 15*40 بسعر0.93كاش (( درجه ثانية))

بلك بومشي 15*40 بسعر 1.05 شيك

بلك بومشي 20*40 بسعر 0.93 كاش((درجه ثالثة )

بلك بومشي 20*40 بسعر 1.05شيك

🔖الدرجة الثالثة ماء مالح.