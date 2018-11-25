ليبيا بانتظار زيادة ضخمة في إنتاج الغاز

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن رفع الإنتاج في حقل الوفاء من الغاز إلى 70 مليون قدم مكعب بالإضافة لإنتاج ضخم للغاز في مشروع بحر السلام.

وأضاف بأنّ إنتاج حقل بحر السلام من الغاز سيصل إلى مليار و100 مليون قدم مكعب بالتزامن مع اقتراب دخول آبار جديدة إلى خط الإنتاج.

وجاءت تصريحات صنع الله خلال زيارة تفقدية أجراها لمقرّ شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمنطقة البريقة

وشدّد على أهمية التنمية المكانية في منطقة البريقة التي وصفها بالتاريخية، حيث صدرت أول شحنة نفطية من ليبيا عن طريق مرسى البريقة عام 1961.

يُشار إلى أن زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تأتي ضمن خطة إعادة مصنع الميثانول الذي من شأنه الرفع من مستويات الإنتاج بالإضافة لتكريم قسم المطافئ على مجهوداتهم التي بذلوها للحفاظ على البنية التحتية.

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