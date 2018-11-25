السوق الموازية: الدولار يهبط أمام الدينار إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية بليبيا تراجعها، اليوم الأحد، أمام الدينار الليبي في ثاني أيام تعاملات هذا الأسبوع.

فقد هبط الدولار الأميركي لليوم الثاني على التوالي، إلى 5.19 دينار اليوم مقابل 5.23 دينار أمس السبت، بفارق أربعة قروش. وبذلك يكون الدولار قد سجل أدنى مستوى خلال أسبوعين، إذ لامس هذا الرقم نفسه في 11 نوفمبر الجاري.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 5.88 دينار لليورو الواحد مقابل 5.91 دينار أمس، وهو أيضًا أدنى مستوى بلغته هذا الشهر.

وكذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.50 دينار اليوم مقابل 6.55 دينار أمس، وبفارق خمسة قروش. وهو المستوى الأدنى منذ 26 سبتمبر الماضي عندما لامس هذا الرقم.

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي اليوم وهو السعر الذي سجله أمس، هبطت الليرة التركية إلى 0.98 دينار اليوم مقابل 0.99 دينار أمس.

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