بحث إعادة تشغيل مصنع كركورة لتنقية وتكرير ملح الطعام

كركورة 25 نوفمبر 2018 (وال) – زارت شركة استثمار محلية مصنع كركورة لتنقية وتكرير ملح الطعام التابع للشركة الليبية للتعدين والذي أغلق أبوابه قبل حوالي 12 عاما .

وأغلق المصنع أبوابه بسبب الديون المتراكمة وعجز الإدارة السابقة عن تسديد هذه الديون، فضلا عن أعطال في الالات التنقية والتكرير التي أدت لخروجها عن العمل .

هذا وزارت المجموعة مقر المصنع الواقع بالقرب من منطقة كركورة وقامت بمعاينة المتطلبات والنواقص والآلات التي تحتاج إلى صيانة، إضافة إلى المباني الخاصة بالإدارة والمخازن التي تحتاج إلى ترميم .

وحول هذه الزيارة، أكد عضو مجلس حكماء منطقة كركورة الحاج صالح سالم لوكالة الأنباء الليبية أن اللجنة أبدت استعدادها لفتح أبواب المصنع وإعادة تشغيله بعد حل سد الديون المتراكمة، وإعطاء ومستحقات العاملين .

وأشاد الحاج صالح بدور رجال الأعمال الوطنيين ودورهم في تدوير عجلة التنمية بالبلاد في الظروق الاقتصادية الصعبة التي تمر به البلاد .

ودعا الجهات المسؤولة إلى دعم مثل هذه الشركات الوطنية وتسهيل الإجراءات لهم وإتاحة الفرصة لهم للنهوض بالبلاد . (وال – كركورة) ع م / ع ع

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