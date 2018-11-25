نستعرض هنا قائمة بأسعار مواد البناء من سوق زليتن، بحسب الأرقام الواردة لـ218 من مصادر داخل السوق:

-الإسمنت 21

-حديد 12 و14 بـ208 دنانير

-حديد 6 بـ420 دينارا

-كيس الإسمنت الأبيض بـ21 دينارا

-بومشي 20 بـ1 دينار

-بومشي 15 بـ90 قرشا

-بومشي 10 بـ80 قرشا

-ياجور بناء 40*20 بـ 1.30 دينار

-ياجور سقف 16 بـ13.5 دينار للمتر

-ياجور سقف 20 بـ16 دينار للمتر

-سيارة الرملة السايح بـ170 دينارا

-سيارة الرملة زليتن بـ370 دينارا

-سيارة الشرشور بـ410 دنانير

-القرينيليا بناء غرفة بـ35 دينارا

-القرينيليا ملعقة غرفة بـ60 دينارا

-سيارة القرينيليا بناء بـ270 دينارا

-سيارة القرينيليا ملعقة بـ410 دنانير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية