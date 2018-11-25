نستعرض هنا قائمة بأسعار مواد البناء من سوق زليتن، بحسب الأرقام الواردة لـ218 من مصادر داخل السوق:
-الإسمنت 21
-حديد 12 و14 بـ208 دنانير
-حديد 6 بـ420 دينارا
-كيس الإسمنت الأبيض بـ21 دينارا
-بومشي 20 بـ1 دينار
-بومشي 15 بـ90 قرشا
-بومشي 10 بـ80 قرشا
-ياجور بناء 40*20 بـ 1.30 دينار
-ياجور سقف 16 بـ13.5 دينار للمتر
-ياجور سقف 20 بـ16 دينار للمتر
-سيارة الرملة السايح بـ170 دينارا
-سيارة الرملة زليتن بـ370 دينارا
-سيارة الشرشور بـ410 دنانير
-القرينيليا بناء غرفة بـ35 دينارا
-القرينيليا ملعقة غرفة بـ60 دينارا
-سيارة القرينيليا بناء بـ270 دينارا
-سيارة القرينيليا ملعقة بـ410 دنانير
أضف تعليقـك