الوطنية للنفط تناقش برامج التنمية المستدامة في منطقة البريقة

البريقة-العنوان

وناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع الأعيان والحكماء في منطقة البريقة، برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية الحالية والمستقبلية وفق إمكانيات المؤسسة ووفق ما يخصص من ميزانيات.

وأعطى رئيس مجلس الادارة توجيهاته للإدارة العامة للأمن والسلامة والتنمية المستدامة بالتنسيق مع المجلس البلدي البريقة للمساهمة في برامج التنمية في المنطقة.

وذلك إطار زيارة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مرسى البريقة، عقد صنع الله اجتماعاً ضم اللواء ناجي حمد المغربي آمر حرس المنشآت النفطية للمناطق الشرقية والوسطى وعدد من ضباط الجهاز ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان بالمنطقة، ورئيس وأعضاء مجلس البريقة البلدي.

كم حضر الاجتماع أعضاء مجلس ادارة المؤسسة جادالله العوكلي وبلقاسم شنقير مدير عام الأمن والسلامة والتنمية المستدامة خالد بو خطوة ورئيس وأعضاء لجنة ادارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

من جهتهم، عبر الأعيان والحكماء والمجلس البلدي البريقة عن امتنانهم العميق لجهود المؤسسة في الحفاظ على قطاع النفط والغاز.

وتوجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر إلى حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية على جهودهم في الذود عن المنشآت النفطية.

كما توجه بالشكر للعمدة فرج بو وازنة رئيس حكماء منطقة البريقة و ضواحيها والسيد ناصر عطية رئيس المجلس البلدي بالبريقة على ما يبذلونه من جهود من أجل المحافظة على استقرار شركة سرت.

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