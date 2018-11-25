المصرف المركزي يكشف معدل التضخم في الربع الثالث

ايوان ليبيا – وكالات

أظهرت النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي عددا من المؤشرات النقدية والاقتصادية الرئيسة في ليبيا، منها أن معدل التضخم بلغ 9.4% في الربع الثالث من العام الجاري وأن متوسط السعر الرسمي للدولار 1.384 دينار ليبي.

وأشارت النشرة الاقتصادية للربع الثالث إلى أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ 20.28 مليار دينار، وقالت إن إجمالي السيولة المحلية بلغ 123.9 مليار دينار، منها 87.23 مليار دينار ودائع تحت الطلب بالمصارف، و34.82 مليار دينار عملة متداولة خارج المصارف، و1.84 مليار دينار شبه النقود (ودائع زمنية للقطاع الخاص والمؤسسات العامة وشبه العامة).

وبالنسبة للمالية العامة، لم تتضمن النشرة إلا بيانات النصف الأول من العام الجاري، إذ أشارت إلى أن إجمالي المصروفات بلغ 16.89 مليار دينار، في حين كان إجمالي الإيرادات 16.7 مليار دينار، منها 15.6 مليار دينار إيرادات النفط.

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