ضبط مواد غذائية تحتوى على مواد ممنوعة ومواد مسرطنة بالمرج

المرج 25 نوفمبر 2018 (وال) – أفاد رئيس جهاز الحرس البلدي بالمرج عقيد عطية خطاب، أن جهاز الحرس البلدي بالمرج ضبط مجموعة من المواد غذائية تحتوى على مواد ممنوعة ومواد مسرطنة بحسب التعميم الصادر من جهاز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، الذي يفيد بخطورة تناول المواد التي تحمل ماركة MARELAمصرية المنشأ .

وأكد خطاب أن المواد هي علكة وكيك، وبعد الكشف من قبل المفتش الصحي تبين إنها تتضمن بالفعل مواد محظورة تتسبب في مرض السرطان .

وأشار إلى أن هذه الكميات حولت كمحاضر إلى النيابة العامة ليتم إتلافها حسب الإجراءات المتبعة، لافتاً إنهم يعملون في ظروف صعبة نظراً لعدم توفر الإمكانات اللازمة لهم. (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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