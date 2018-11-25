الدينار يحافظ على ارتفاعه امام العملات الاجنبية في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على حالة الانخفاض في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.190 دينار ليبي للبيع و 5.170 دينار للشراء.

بدوره استقر سعر اليورو اليوم مع ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.880 دينار، كما استقر سعر الجنية الاسترليني في ختام السوق عند 6.500 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.190 دينار وكان قد ارتفع بشكل طفيف إلى 5.210 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.190 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.980 دينار, وتراجع الدينار التونسي بشكل طفيف إلى 1.710 دينار.

كما استقر سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية عند 145 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.