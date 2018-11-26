تحليل أسعار «المركزي»: الدينار يتراجع 4% أمام الدولار ويرتفع 1.97% مقابل اليورو والاسترليني

أظهر تحليل بيانات النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي، أن متوسط السعر الرسمي للدينار الليبي قد تراجع أمام العملة الأميركية والفرنك السويسري في الربع الثالث مقابل متوسط سعرهما في الربع الأول من العام الجاري، في حين حققت العملة الليبية صعودا مقابل العملتين الأوروبية والبريطانية، خلال الفترة نفسها.

وبمقارنة متوسط أسعار البيع والشراء للربع الثالث بالسعرين في الربع الأول الواردة في النشرة الاقتصادية، يتضح أن سعر شراء الدولار الأميركي قد زاد بنسبة 3.9% إلى 1.3807 دينار ، مقابل 1.3261 دينار في الربع الأول، كما زاد سعر البيع بنسبة 4.11 % إلى 1.3876 دينار مقابل 1.3328 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك حقق الفرنك السويسري صعودا أمام العملة الليبية، إذ ارتفع متوسط سعر شراء الفرنك بنسبة 1.39 % في الربع الثالث إلى 1.4064 دينار، مقابل 1.3870 دينار في الربع الأول، وسعر البيع بنسبة 1.4% إلى 1.4135 دينار مقابل 1.3940 دينار.

في حين تراجع متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدينار الليبي في الربع الثالث، إذ انخفض سعر شراء اليورو بنسبة 1.97% إلى 1.6022 دينار، مقابل 1.6344 دينار في الربع الأول، وسعر البيع بنسبة 1.96 % إلى 1.6103 دينار مقابل 1.6426 دينار في الفترة نفسها.

كما هبط متوسط سعر صرف العملة البريطانية مقابل الدينار، لينزل سعر شراء الجنيه الاسترليني بنسبة 3.65 % إلى 1.7991 دينار في الربع الثالث، مقابل 1.8673 دينار في الربع الأول، وسعر البيع الاسترليني بنسبة 8.5 % لينخفض إلى 1.8081 دينار مقابل 1.9767 دينار.



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