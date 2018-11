سبيربنك.. الأكثر قيمة في المصارف الروسية خلال تداولات الأسبوع

تصدر “سبيربنك” أكبر المصارف الروسية في نهاية تعاملات الخميس قائمة الشركات والمؤسسات المدرجة في بورصة موسكو من حيث القيمة السوقية.

وارتفع سعر سهم “سبيربنك” العادي عند إغلاق الجلسة السابقة بنسبة 0.96% إلى 199.4 روبل، فيما صعد سعر السهم الممتاز بنسبة 0.52% إلى 172.9 روبل، لتبلغ قيمة المصرف الروسي السوقية مستوى 4.47 تريليون روبل ما يعادل 68.2 مليار دولار.

وترافق ارتفاع “سبيربنك” مع هبوط سهم عملاق النفط الروسي “روس نفط”، الذي احتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، فيما أغلق سهم “روس نفط” تعاملات أمس على انخفاض نسبته 0.18% عند 411.1 روبل، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 4.36 تريليون روبل.

وجاءت شركة الطاقة الروسية “لوك أويل” في المرتبة الثالثة في اللائحة بقيمة سوقية عند 3.6 تريليون روبل (نحو 55 مليار دولار).

