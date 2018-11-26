الخطوط الأفريقية: زيادة أسعار رحلات الطيران تبدأ أول ديسمبر

ايوان ليبيا – وكالات

قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، إن زيادة أسعار تذاكر رحلات الطيران «أمر حتمي»، سيتم الإعلان عنها بعد يومين، لكنه لفت إلى أن الشركة بصدد مراجعة الأسعار الجديدة لتتناسب مع شركات التشغيل في كل المحطات.

وأضاف الزبادي الأحد، أن الأسعار الجديدة سيتم عرضها على جهات الاختصاص ومصلحة الطيران المدني ووزارة المواصلات.

وأشار إلى أن رفع الأسعار جاء بناءً على تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار، إذ «طالبت شركات الطيران المصرف المركزي ووزارات المواصلات والاقتصاد والمجلس الرئاسي بعدم رفع الأسعار، لكن دون جدوى»، على حد قوله.

وأوضح الزبادي أن شركات الطيران اضطرت للاستجابة للقرار 1300 والتعامل بالعملة الصعبة في الخدمات الخارجية من خدمات مناولة وهبوط وإقلاع وتموين وتأمين، حتى الطائرة المركونة تدفع الرسوم بالعملة الصعبة.

وذكر أنه من المتوقع أن يبدأ التعامل بالأسعار الجديدة يوم 1 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة بعد الدراسة، مبينًا أن الأسعار التي أعلنت مؤخرًا كان فيها زيادة كبيرة دون دراسة متأنية.

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