ذويب لـ (وال): أكاديمية “حسناء” هدفها تنمية المهارات في مختلف التخصصات والمجالات

طرابلس 26 نوفمبر 2018 (وال)_ ذكرت سيدة الأعمال والعضو في مجلس أصحاب الأعمال طرابلس سميرة ذويب أنها تعمل على ،تأسيس و إنشاء أكاديمية التعليم الأولى من نوعها في ليبيا.

وأوضحت ذويب ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن أكاديمية “حسناء” المزمع تأسيسها في يناير مطلع العام القادم، هدفها تنمية المهارات في مختلف التخصّصات والمجالات وتدرس إمكانية افتتاح فروع أخرى للأكاديمية في مختلف مدن البلاد.

وكشفت ذويب عن البدء في تجهيز دراسة الجدول وبحث كل المستلزمات التقنية الحديثة والعالمية والاستعانة بخبراء من جميع أنحاء العالم في كافة المجالات ،حتى تكون جاهزة للعمل بداية العام القادم . (وال – طرابلس) ب ف / هــ ع

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