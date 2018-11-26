اقتصاد

ذويب لـ (وال): أكاديمية “حسناء” هدفها تنمية المهارات في مختلف التخصصات والمجالات

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 نوفمبر 2018 (وال)_ ذكرت سيدة الأعمال والعضو في مجلس أصحاب الأعمال طرابلس سميرة ذويب أنها تعمل على ،تأسيس و إنشاء أكاديمية التعليم الأولى من نوعها في ليبيا.

وأوضحت ذويب ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن أكاديمية “حسناء” المزمع تأسيسها في يناير مطلع العام القادم، هدفها تنمية المهارات في مختلف التخصّصات والمجالات وتدرس إمكانية افتتاح فروع أخرى للأكاديمية في مختلف مدن البلاد.

وكشفت ذويب عن البدء في تجهيز دراسة الجدول وبحث كل المستلزمات التقنية الحديثة والعالمية والاستعانة بخبراء من جميع أنحاء العالم في كافة المجالات ،حتى تكون جاهزة للعمل بداية العام القادم . (وال – طرابلس) ب ف / هــ ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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