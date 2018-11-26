ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في مستهل السوق الموازي اليوم

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.210 دينار ليبي للبيع و 5.190 دينار للشراء.

بدوره استقر سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي عند 5.880 دينار، كما استقر سعر الجنية الاسترليني في مستهل السوق عند 6.500 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.190 دينار وكان قد ارتفع بشكل طفيف إلى 5.210 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.190 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.980 دينار, وسجل الدينار التونسي بشكل طفيف إلى 1.710 دينار.

كما استقر سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية عند 145 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.