أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.210 دينار
اليورو الأوروبي 5.880 دينار
الجنية الإسترليني 6.500 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار
الدينار التونسي 1.720 دينار
الجنية المصري 0.281 دينار
الدولار الكندي 4.020 دينار
الدينار الاردني 7.170 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.210 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
كسر الفضة = 1.80 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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