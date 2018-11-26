أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 26/11/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.210 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.900 دينار.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.530 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.210 دينار 5.190 دينار اليورو 5.900 دينار 5.820 دينار الجنية الاسترليني 6.530 دينار 6.450 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.710 دينار 1.630 دينار الجنية المصري 0.281 دينار 0.273 دينار الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 171.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 196 دينار

كسر الفضة = 1.85 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.300 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.