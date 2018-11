كشفت وكالة “رويترز” أن شركة أرامكو السعودية ستوقع هذا الأسبوع 30 اتفاقاً بقيمة نحو 25 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.

حيث أوضح المسؤول التنفيذي أن هذه الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الرامية لتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة وتصنيع أكبر كمية من المنتجات محليا.

هذا وتعتزم أرامكو توقيع الاتفاقات على هامش المنتدى الذي تنظمه لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء” والذي يعقد يومي الاثنين والثلاثاء.

ويعتبر برنامج “اكتفاء” عبارة عن خطة وضعتها شركة النفط الحكومية العملاقة قبل سنوات بهدف مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا إلى 70% من إجمالي النفقات بحلول عام 2021.

The post أرامكو تتجه لتوقيع اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار في السعودية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا