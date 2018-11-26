وزارة الاقتصاد تلغي قرار رفع أسعار تذاكر الطيران

أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق محمد الشامي، إيقاف الوزارة قرار رفع سعر تذاكر الطيران.

وقال الشامي في تصريح تلفزي، إن قرار الإيقاف جاء بعد اعتماد وزير الاقتصاد علي العيساوي قانون التعامل التجاري.

وبحسب الشامي، فإن القانون ينص على تحديد التكلفة الفعلية لحركة الطيران بسعر الصرف الجديد، ليعقبه تحديد السعر الجديد للتذاكر.

وكانت شركتا الخطوط الجوية الليبية والإفريقية أعلنتا رفع أسعار تذاكر السفر بدءا من ديسمبر المقبل.

وأضحت الشركتان أن أسباب رفع الأسعار جاء لعدم استثناء المجلس الرئاسي قطاع الطيران من قرارات فرض الضريبة على العملة الأجنبية.

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