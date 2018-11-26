صرف منحة لــ”19″ شاب للمقبلين على الزواج ببلدية بنغازي

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال) – أكد رئيس مجلس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم إن اليوم الإثنين شهد توقيع المنحة الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج ببلدية بنغازي لعدد “19” شاب، وذلك بالتنسيق مع فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية، ومكتب الشؤون الاجتماعية ببنغازي .

وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر الصندوق مدير إدارة الزواج، وبعض مدراء الإدارات.

وكشف رئيس مجلس الإدارة بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد توزيع المنحة على شباب كبار السن المستهدفين من مدينة بنغازي، مبينًا أن هذه المنح والمساعدات تُقدم للشباب المقيدين بالصندوق بعد اجتيازهم باكورة من البرامج التأهيلية المتخصصة للمُقبلين على الزواج، ومن توفرت فيهم شروط الاستحقاق.

يذكر أن منظومة الصندوق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية لدى الحكومة المؤقتة تضم قرابة التسع آلاف شاب من مختلف المدن الليبية، قد تقدموا للصندوق وهم آلان في انتظار المنافع العينية والنقدية التي تقدم لهم بحسب الشروط والمعايير . (وال – بنغازي) أ ف/ ع ع

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