السوق الموازية: زيادة طفيفة للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار الليبي

حققت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية بليبيا زيادة طفيفة مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، فقد ارتفع الدولار الأميركي إلى 5.21 دينار، مقابل 5.19 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين فقط.

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 5.90 دينار اليوم مقابل 5.88 دينار أمس، لكن اليورو مازال أدنى من السعر الذي استهل به تعاملات الأسبوع (5.91 دينار، السبت).

وأيضا زاد الجنيه الاسترليني إلى 6.53 دينار مقابل 6.50 دينار، لكن العملة البريطانية لم تعوض خسائرها أمس وظلت أدنى من السعر الذي سجلته السبت (6.55 دينار).

وفي الوقت الذي استقرت فيه الليرة التركية عند 0.98 دينار، انخفض الدينار التونسي إلى 1.71 دينار ، مقابل 1.73 دينار ليبي..

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