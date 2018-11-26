معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية يشدد على سرعة إنهاء إجراءات المواطنين بشأن الإزدواج الوظيفي

البيضاء 26 نوفمبر 2018 (وال)- عقد معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية بمجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام محمد الحاسي اليوم الاثنين، اجتماعاً ضم لجنة الإزدواج الوظيفي المنبثقة عن الهيأة .

هذا وناقش معالي رئيس الهيأة خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان الهيأة في البيضاء، آليات عمل لجنة الإزدواج الوظيفي، وذلك بحضور مدير مكتب رئيس الهيأة، والسادة أعضاء اللجنة .

وشدّد معالي رئيس الهيأة على ضرورة قيام الجهات المختصة؛ بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين، سواء بإحالة الملفات الخاصة بالتسوية إلى لجنة الإزدواج الوظيفي، وتنفيذ الإفراجات عن المرتبات لمن صدر في حقهم قرارات بذلك .

وأكد معالي رئيس الهيأة على ضرورة تحمل اللجان المكلفة من قبل الجهات الأخرى، لمسؤولياتها بعدم التأخر في إنهاء إجراءات المواطنين، إلى جانب فتح الهيأة لأبوابها لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تم عرضهم على لجنة الإزدواج الوظيفي، وتأخرت اللجان في تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية .

وناقش السادة أعضاء اللجنة مع معالي رئيس الهيأة؛ أبرز المشاكل التي تعترضها، لافتين إلى وجود قصور لدى المندوبين في بعض المناطق، مما تسبب في تأخير إجراءات بعض المواطنين .

وأكد معالي رئيس الهيأة على ضرورة إعداد موقف أسبوعي حول نتائج عمل اللجنة، يوضح كم الملفات التي تم مراجعتها وإنجازها، والقيم المسترجعة من قبل المضبوطين في الإزدواج الوظيفي . (وال- البيضاء) أ م/ ر ت

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