دعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة اجتماعها العادي نهاية شهر ديسمبر المقبل

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال)- أعلنت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، عن عقد اجتماعها العادي نهاية شهر ديسمبر المقبل .

وقالت الجمعية العمومية في دعوة – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن الاجتماع جاء بناء على طلب السيد رئيس الجمعية العمومية بالشركة بموجب رسالة مؤرخة في 22 نوفمبر الجاري؛ يطالب فيها بمناقشة بنود جدول الأعمال المتمثلة في : إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة، وما يستجد من أعمال .

وأضافت الجمعية العمومية في دعوتها أن هيأة المراقبة بالشركة واستناداً على نص المادة “155” من القانون رقم “23” لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، ونص المادة “34 – 35” من النظام الأساسي للشركة، بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للشركة لحضور الاجتماع الذي يعقد على تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر المقبل، بمقر الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بمنطقة الدقادوستا في مدينة بنغازي، لمناقشة جدول الأعمال المشار إليه، هذا وإذا لم يكتمل النصاب القانوني المقرر لصحة عقد الاجتماع، سيتم

عقد الاجتماع في يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر لسنة 2018 م على نفس المكان والزمان المحددين . (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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