تراجع سعر الدينار أمام عدد من العملات الاجنبية بالسوق السوداء

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على مكاسبه في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.210 دينار ليبي للبيع و 5.190 دينار للشراء.

بدوره ارتفع سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.900 دينار، كما ارتفع سعر الجنية الاسترليني في ختام السوق إلى 6.530 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.210 دينار وكان قد ارتفع بشكل طفيف إلى 5.225 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.210 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.980 دينار, وسجل الدينار التونسي بشكل طفيف إلى 1.710 دينار.

وارتفع سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية عند 147 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.