الاتحاد الأوروبي ينفي مسؤوليته في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة

نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أي مسؤولية «مباشرة» له في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، في وقت لا تزال فيه هذه القضية تتفاعل بلجيكيًا وأوروبيًا.

وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانتس، في ردّها على سؤال بشأن موقف القسم القانوني في خدمة العلاقات الخارجية الأوروبية بهذه التطورات، إن العقوبات المفروضة على ليبيا قائمة بقرار من الأمم المتحدة وأن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمّدة.

وتدحض المتحدثة بذلك التبرير الذي رددته بلجيكا أنها اعتمدت على «تفسير» من الاتحاد الأوروبي للإفراج عن فوائد الأموال الليبية من مصرف يوركلير.

وأكدت المتحدثة الأوروبية أن تنفيذ قرارات وتوصيات الأمم المتحدة هو من صلاحيات الدول الأعضاء، محملة بلجيكا تبعات ما أقدم عليه مصرف يوروكلير.

ولم تقنع إجابات المدير السابق للخزانة البلجيكية مارك مونباليو بأنّه اعتمد على رأي أوروبي للإفراج عن فوائد الأموال الليبية، النواب البلجيكيين الذين لا يزالون يطالبون بتوضيحات محددة رغم حصولهم على رسالة رسمية.

ويشرح مارك مونباليو أن «الرسالة المؤرخة في 4 أكتوبر 2012 (التي وجهها ليوركلير) ليست تصريحًا إداريًا، ولكن رسالة توضيح تؤكد أن الفوائد لا تتأثر بالتجميد التلقائي، كما ذكر المستشار الذي يمثل بلجيكا في المجلس الأوروبي هو الذي أكد إذن الإفراج عن الفوائد بالبريد الإلكتروني وليس بشكل رسمي».

وقال إن قرار الإفراج عن فوائد الأموال الليبية يعتمد على هذا البريد الإلكتروني فقط، لأن الخزانة لم تكن تستطيع الحصول على المشورة القانونية من المفوضية الأوروبية، لأسباب أمنية.

وأضاف للمرة الأولى مناقضًا تصريحاته السابقة، فيما يتعلق بالرسالة المرسلة من قبل إدارته في 4 أكتوبر 2012، أنه لم يكن هناك «مشاورات مع الحكومة أو مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وتساءل الحزب الاشتراكي البلجيكي عن سبب عدم قيام الخزينة البلجيكية وفي أي وقت من الأوقات بالاستفسار حول وجهة الأموال، بينما يجب عليها على الأقل أن تأخذ في الاعتبار كإدارة قانون مكافحة غسل الأموال، كما هو موضح في تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات، وهو ما تنص عليه في القرارات الدولية.

وقال النائب جورج دالماني إن هذه الرسالة لا تعطي إجابة، مضيفًا أن «هذه الرسالة مدهشة للغاية، واليوم قال (مونباليو) إنه تصرف بمفرده، بينما قال قبل بضعة أسابيع عكس ذلك. ما زال لدينا المزيد من الأسئلة اليوم، نحتاج حقًا لسماعه من جديد. يجب أن تفهم الخزانة أنها تخص جميع أصحاب المصلحة ويجب التوضيح، والحصول أخيراً على إجابات واضحة ودقيقة».

ولا يزال النائب جورج جيلكينيت متشككًا من جهته وقال: «إذن، شيئان: إما أن تكون إدارة الخزانة قد قررت بمفردها، وهي إشكالية بالنسبة للمبالغ المتضمنة (مئات الملايين من الدولارات). وإما أنه كان هناك بالفعل تدخل سياسي ومن الضروري أن يتم شرح دور أولئك الذين كانوا في المناورة أخيراً بشكل كامل وشفاف في هذه القضية، التي أعمل عليها منذ أكثر من عام، وهي أن الحكومة لا تعمل بإخلاص مع البرلمان لمساعدتها على فهمها، ولا نحصل إلا على أجزاء منها في كل مرة. معلومات تثير كل مرة أسئلة أخرى».

وأعلن نواب المعارضة في البرلمان البلجيكي أنهم يريدون مثول مدير الخزانة السابق مانباليو في أسرع وقت أمامهم بشأن تلك القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط