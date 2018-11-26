«أجوكو»: البئر «Y-1» بحقل النافورة يضيف 1.5 ألف برميل يوميا لمنظومة الإنتاج

أكد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، محمد بالقاسم بن شتوان، أن البئر (Y – 1) بحقل النافورة قد جرى ربطه بمنظومة إنتاج الحقل.

وأوضح بن شتوان في تدوينة على صفحة الشركة بموقع فيسبوك، أن القدرة الإنتاجية للبئر تصل إلى 1.5 ألف برميل نفط يوميًا. وأضاف أنه بحسب الاختبارات التي أُجريت على البئر فمن المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 3 آلاف برميل نفط يومياً.

ويقع حقل النافورة في الجنوب الشرقي ، بين مدينتي جالو وآجخرة، وحسب معلومات شركة «أجوكو» فإن الحقل ينقسم إلى:

1- حقل النافورة أوجلة المشترك امتياز 51 ومنطقة التعاقد 91 يضم المجمعات الفرعية ( 2 ، 5 ، 4 ، 6 ). يبلغ إنتاج هذا الحقل حاليًا حوالي 35 ألف برميل في اليوم، و يضخ الإنتاج عبر خط قطره “30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف، وكذلك خط قطره “24 بوصة إلى حقل الانتصار ومنه إلى ميناء الزويتينة، و تبلغ نسبة الاحتياطي المتبقي حوالي 42% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

2- حقل النافورة غير مشارك. يضم المجمعات الفرعية ( 1 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 ). يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 21 ألف برميل في اليوم، يضخ إنتاج هذا الحقل عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال – رأس لانوف. تبلغ نسبة الاحتياطي المتبقي حوالي 39% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد.

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