انتهاء الخلاف حول قانون الضرائب بالأردن

أقر مجلس الأعيان الأردني، خلال جلسته اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، كما جاء من مجلس النواب الأردني.

ووافق المجلس بقيادة نائب الرئيس معروف البخيت على قرار النواب عدم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بعد المتاجرة بالأسهم.

كما وافق مجلس الأعيان النواب في عدم فرض ضريبة على أرباح الأسهم، التي توزعها الشركات المساهمة العامة.

وأخذ مجلس الأعيان علما بموافقة مجلس النواب على التعديلات، التي أقرها بمشروع قانون الضريبة بخصوص القطاع الصناعي، والذي ينص على رفع الضريبة إلى نسبة 25% في 2019، و20% في 2020، و15% في 2021، و10% في 2022، و5% في 2023.

وبقرار اليوم انتهى الخلاف بين الأعيان والنواب ولا يحتاج قانون الضريبة الجديد إلى جلسة مشتركة للمجلسين، وبالعموم خضع الأعيان لإرادة النواب بعدما تمسك مجلس النواب بتعديلاته على مشروع القانون.

