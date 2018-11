ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة الاثنين متعافية من بعض الخسائر الكبيرة التي منيت بها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الغموض الذي يكتنف نمو الاقتصاد العالمي، ومزيد من الإشارات على زيادة المعروض كبحا المكاسب.

وصعد خام القياس العالمي مزيج في العقود الآجلة 1.68 دولار ليبلغ في التسوية 60.48 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 2.9 بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.21 دولار، أو ما يعادل 2.4 بالمئة ليبلغ في الإغلاق 51.63 دولار للبرميل. وكانت الأسعار بلغت أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017يوم الجمعة وسط تنامي المخاوف بشأن تخمة في المعروض من الخام. وهبط برنت وقتها إلى 58.41 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 50.15 دولار للبرميل. وتلقت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما بمقدار 126 ألف برميل فقط من يوم الثلاثاء إلى الجمعة، وفقا لما ذكره تجار استنادا إلى تقرير من جينسكيب.

