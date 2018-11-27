ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.190 دينار 5.170 دينار اليورو 5.860 دينار 5.780 دينار الجنية الاسترليني 6.470 دينار 6.390 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.680 دينار 1.600 دينار الجنية المصري 0.280 دينار 0.272 دينار الدولار الكندي 4.010 دينار 3.930 دينار الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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