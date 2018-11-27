اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.190 دينار 5.170 دينار
اليورو 5.860 دينار 5.780 دينار
الجنية الاسترليني 6.470 دينار 6.390 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.680 دينار 1.600 دينار
الجنية المصري 0.280 دينار 0.272 دينار
الدولار الكندي 4.010 دينار 3.930 دينار
الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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