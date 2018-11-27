قطاع النفط .. خطوات حثيثة وتحسن ملحوظ

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مراحل إنشاء مبانٍ جديدة للمؤسسة في مدينة بنغازي من بينها المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية، الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيض التكاليف فضلاً عن دوره في الرفع من كفاءة الموظفين.

من جهة أخرى وفي سياق تحسين الخدمات النفطية في ليبيا، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عبر حسابها بموقع “فيسبوك” يوم الإثنين أنه تم ربط بئر الإنتاج “y ” بحقل النافورة النفطي مع منظومة الإنتاج.

وبيّنت الشركة أن الخط الجديد سيضخ 1500 برميل يوميا لترتفع القدرة الإنتاجية للبئر بنسبة 1005 عند 3000 برميل يوميا.

كما ناقش رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط مع مدير عام شركة “شلمبرجير” في ليبيا رضا الكبير، خلال اجتماع دار بينهما، أعمال “شلمرجير” المتعاقد عليها مع خليج سرت وإمكانية إدخال التقنيات الحديثة في التطوير، كما تطرق الاجتماع لمناقشة مشروعات العام المقبل.

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