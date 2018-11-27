ارتفاع ملحوظ للدينار مقابل عدد من العملات الأجنبية والعربية بمستهل السوق الموازي

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.195 دينار ليبي للبيع و 5.170 دينار للشراء.

بدوره انخفض سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.860 دينار، كما تراجع سعر الجنية الاسترليني في مستهل السوق إلى 6.470 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.210 دينار وكان قد ارتفع بشكل طفيف إلى 5.225 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.210 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.990 دينار, وسجل الدينار التونسي بشكل طفيف إلى 1.680 دينار.

وارتفع سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية عند 145 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار النسبي عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.