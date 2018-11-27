أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.190 دينار

اليورو الأوروبي 5.860 دينار

الجنية الإسترليني 6.470 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.680 دينار

الجنية المصري 0.280 دينار

الدولار الكندي 4.010 دينار

الدينار الاردني 7.170 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.190 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

كسر الفضة = 1.82 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.