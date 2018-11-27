أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.190 دينار
اليورو الأوروبي 5.860 دينار
الجنية الإسترليني 6.470 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.680 دينار
الجنية المصري 0.280 دينار
الدولار الكندي 4.010 دينار
الدينار الاردني 7.170 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.190 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
كسر الفضة = 1.82 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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