اقتصاد

مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يحتضن اجتماعا لتعزيز تدعيم التعاون بين قطاعي العام والخاص

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال)- عقد بمقرّ مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في إطار تدعيم التعاون بين القطاع العام  والقطاع الخاص .

هذا وقد شارك في الاجتماع مدير مكتب بنغازى لهيئة الثروة البحرية “رشيد الزائدي”، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية “أحمد التهامي”، ومدير مكتب المشررعات بهيئة الثروة البحرية سعد الطيرة، وعضو مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي السيدة “فوزية الفرجاني”، ورئيس المجلس فرع بنغازي، وعضو مجلس الإدارة “سعيد ونيس”، ونائب رئيس المجلس “رافع أدبيش”، ومستشار المجلس الدكتور “فرج محمد” .

وناقش المجتمعون في عدة قضايا المتعلّقة بتنمية وتطوير عمل الهيئة، ودور القطاع الخاص، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين،فى تطوير هذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون، وتفعيل وتقوية الارتباط بين المجلس والمكتب فى مجالات الاستثمار، والتمويل من المجلس، وتدريب العناصر الوطنية، وإعادة فتح معهد الصيد بالتعاون والتنسيق مع  الحرفيين ونقابة الصيادين، بالإضافة إلى دعم المعدات لدى الصيادين، وإزالة العوائق من مرفأ الصيد، وإنشاء سوق أسماك نموذجي، وتعليب التونة والسردين، وتغليف المنتجات، ومشاريع زراعة الأسماك . (وال- بنغازي) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • بصراحة هنئ في نقطة مهمة يجب عدم تجاهلها : ان من المستحيل دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام الدولة ، وذلك لسبب بسيط ان القطاع الخاص يرتكز على أشخاص ومعظمهم لايهمهم سوى الربح المادي باي طريقة لمشاريعهم او محلاتهم ، اما القطاع العام فهو يشمل المصانع والحقول النفطية والمؤسسات الخدمية و المنافذ البحرية والمشاريع السكنية الضخمة وشركات الكهرباء وشبكات المياه والطرق والمزارع والمشاريع الحيوانية والمدارس والجامعات والمساجد والمحاكم والمطارات والموانىء والأمن المركزي وصولا حتى الجيش الوطني ، فلهذا القطاع الخاص يجب ان يكون تعاملاته محدودة في إطار يضعه مكتب التجارة والعمالة الليبي وبإدارة المصرف المركزي حتى لا يكون الاقتصاد الليبي في خطر وخاصة في هذه المرحلة فأحيانا التجار لا ينظرون الى ما ينطر اليه أمناء المؤسسات العامة وتحمل اعباء دفع الرواتب وتوفير الصيانات الضرورية بشكل دوري وكذلك توفير التوظيف الصحيح للخبرات داخل هذه المؤسسات بطريقة تضمن للمواطن العادي ان لا يقع ضحية السماسرة او غلاء المعيشة او عدم توفر الرعاية الاجتماعية الضرورية لفترة طويلة من السنة فهذا يعتمد على التخصيص الميزانيات لفترات طويلة دون نقص او انقطاع وبناء ما يلزم من مراكز خدمية تتيح فرص اكبر لحصر النواقص وسد الاحتياجات على مر السنة ، وطبعا هذا يختلف عن القطاع الخاص المحصور على راس المال والربح والخسارة المادية ، وأكن لا يهمه خسارة الوطن بجميع أواصره , يا ريت وضحت الفكرة

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