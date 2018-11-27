مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يحتضن اجتماعا لتعزيز تدعيم التعاون بين قطاعي العام والخاص

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال)- عقد بمقرّ مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في إطار تدعيم التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص .

هذا وقد شارك في الاجتماع مدير مكتب بنغازى لهيئة الثروة البحرية “رشيد الزائدي”، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية “أحمد التهامي”، ومدير مكتب المشررعات بهيئة الثروة البحرية سعد الطيرة، وعضو مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي السيدة “فوزية الفرجاني”، ورئيس المجلس فرع بنغازي، وعضو مجلس الإدارة “سعيد ونيس”، ونائب رئيس المجلس “رافع أدبيش”، ومستشار المجلس الدكتور “فرج محمد” .

وناقش المجتمعون في عدة قضايا المتعلّقة بتنمية وتطوير عمل الهيئة، ودور القطاع الخاص، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين،فى تطوير هذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون، وتفعيل وتقوية الارتباط بين المجلس والمكتب فى مجالات الاستثمار، والتمويل من المجلس، وتدريب العناصر الوطنية، وإعادة فتح معهد الصيد بالتعاون والتنسيق مع الحرفيين ونقابة الصيادين، بالإضافة إلى دعم المعدات لدى الصيادين، وإزالة العوائق من مرفأ الصيد، وإنشاء سوق أسماك نموذجي، وتعليب التونة والسردين، وتغليف المنتجات، ومشاريع زراعة الأسماك . (وال- بنغازي) ر ت

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