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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 27/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.190 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل نسبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.860 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.470 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.190 دينار 5.170 دينار
اليورو 5.860 دينار 5.780 دينار
الجنية الاسترليني 6.470 دينار 6.390 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.680 دينار 1.600 دينار
الجنية المصري 0.280 دينار 0.272 دينار
الدولار الكندي 4.010 دينار 3.930 دينار
الدينار الاردني 7.170 دينار 7.090 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار
كسر الفضة = 1.82 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار
دولار بالشيك المصدق 5.300 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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