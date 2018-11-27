بنغازي تستضيف معرض الصناعات المصرية لمواد البناء

بحث نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة صالح العبيدي، مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بنغازي فوزية الفرجاني، مواضيع تتعلق بالترتيبات لإقامة معرض الصناعات المصرية لمواد البناء المزمع إقامته قريباً في بنغازي.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس أصحاب الأعمال، أن اللقاء الذي عقد بحضور مدير الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة ومستشاري الغرفة ببنغازي أمس الإثنين، شمل مناقشة التعاون مع الجهات المختصة بالمطار لوضع الضوابط والآليات المقبله لتسهيل قدوم المشاركين والزوار للمعرض باستخدام مطار بنينا، إلى جانب أهمية العمل والتنسيق لعودة شركات الطيران المصرية، وتشغيل خط القاهرة بنينا في أقرب وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا