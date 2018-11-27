اقتصاد

بنغازي تستضيف معرض الصناعات المصرية لمواد البناء

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة صالح العبيدي، مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بنغازي فوزية الفرجاني، مواضيع تتعلق بالترتيبات لإقامة معرض الصناعات المصرية لمواد البناء المزمع إقامته قريباً في بنغازي.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس أصحاب الأعمال، أن اللقاء الذي عقد بحضور مدير الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة ومستشاري الغرفة ببنغازي أمس الإثنين، شمل  مناقشة التعاون مع الجهات المختصة بالمطار لوضع الضوابط والآليات المقبله لتسهيل قدوم المشاركين والزوار للمعرض باستخدام مطار بنينا، إلى جانب أهمية العمل والتنسيق لعودة شركات الطيران المصرية، وتشغيل خط القاهرة بنينا في أقرب وقت ممكن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • والله ما افطنوا ما أديروا بصراحة الشرق مع المصريين ، بالك يبوا يبنولهم مستوطنات في الشرق عندكم غادي ويتاجروا في أراضي البلاد ، لازم عمداء البلديات الليبيين يراجعوا موضوعهم لان السيسي يحشي في دماغ الليبيين وليبيا مش ناقصة حمل فوق طافتها لان البلاد لم تستقر أمنيا وخاصة من الجهة الشرقية والجنوبية وهذا لسبب خلل في دراسة الأمن والخطر الذي يقترب على البلاد العربية وخاصة بين بلد مفتوح سياحيا مثل مصر وبلد اخر عير مستقر أمنيا وهو ليبيا

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