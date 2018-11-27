رئيس شركة الخليج للنفط يبحث التعاون مع شركة شلمبرجير للخدمات النفطية – ليبيا

بنغازي 27 نوفمبر 2018 (وال)- عقد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، اجتماعاً مع مدير عام شركة شلمبرجير للخدمات النفطية – ليبيا رضا الكبير .

هذا وناقش المهندس محمد بالقاسم بن شتوان خلال الاجتماع الذي عقده أمس الإثنين بمكتبه، سير تنفيذ الأعمال التي تقوم بها شركة شلمبرجير لصالح شركة الخليج العربي للنفط، إلى جانب تعزيز مزيداً من التعاون بين الشركتين، واستعمال التقنيات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج بالشركة .

كما بحث “بن شتوان” مع مدير عام شركة شلمبرجير للخدمات النفطية – ليبيا، مناقشة الأعمال المستهدفة للعام 2019، بالإضافة لمشاركة شلمبرجير في تدريب العناصر الوطنية بشركة الخليج العربي للنفط . (وال- بنغازي) ر ت

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