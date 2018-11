خط أنابيب نفط جديد يربط السعودية بالبحرين

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن إطلاق خط أنابيب نفط جديد بين البلدين بطاقة تمريرية تبلغ حاليا 220 ألف برميل يومياً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الطاقة القصوى للخط الجديد ستصل إلى 350 ألف برميل يوميا، ويبلغ طوله 110 كم، حيث يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة بابكو البحرينية.

هذا ويأتي ذلك في إطار التعاون بين شركتي الطاقة السعودية “أرامكو” والبحرينية “بابكو”.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر أمس الاثنين البحرين متجهاً إلى مصر، وذلك في جولة خارجية سيحضر خلالها قمة العشرين التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري في الأرجنتين.

