الدولار يصعد مُتأثراً بتصريحات من ترامب

سارعت أسعار الدولار الأميركي للصعود عقب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس الاثنين، بأنه يستعد لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية.

وأثارت تصريحات ترامب مخاوف أسواق العملات من اندلاع حرب تجارية بين بلاده والصين، الأمر الذي رفع من مستوى الطلب على الدولار الأميركي.

وارتفع مؤشر سعر العملة الأميركية بنسبة 0.2% أمام 6 عملات أساسية أخرى، مُسجّلاً بذلك أعلى مستوى له منذ نحو 14 يوما.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن زيادة في الرسوم الجمركية بقيمة 25% بانتظار سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار أميركي، فيما لم تتعدَّ نسبة الضرائب المفروضة عليها سابقاً الـ10%.

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