ديوان المحاسبة يوضح أسباب إيقاف الصرف على عقود توريد مصانع تدوير القمامة في عدد من البلديات

البيضاء 27 نوفمبر 2018 ( وال ) – أوضح ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب أسباب وقف الصرف على عقود توريد مصانع تدوير القمامة لبلديات ( أمساعد – درنة – البيضاء ) بقيمة إجمالية قدرها ( 11,979,000 د.ل ) إحدى عشر مليون وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار بواقع ( 3,993,000د.ل ) ثلاثة مليون دينار وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار لكل عقد على حده.

وبين الديوان في بيان له اليوم الثلاثاء أن ما دعاه إلى وقف الصرف على العقود المشار إليها إنما كان بدواعي الحفاظ على الأموال العامة والمصلحة العامة وأرجع ذلك للأسباب الآتية:

1- إن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12 أغسطس 2015م وأن بوليصة الشحن المدعي بها توريد المصانع غير صحيحة حيث أن الثابت بكتاب إدارة الشركة الليبية للمواني – طبرق رقم (6-1 . 682 ) بتاريخ 23 أغسطس2017م أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد.

2- أيضاً لقد صاحب تكليف الشركة بتوريد المصانع جملة من المخالفات التي شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها.

3- تم توقيع العقود من مدراء شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي.

4- تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن خمس ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة.

5- اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.

6- قيام الشركة المتعاقد معها بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2 أغسطس 2015م قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6 أغسطس 2015م .

7- لم يراعى إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها.

8- صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان.

9- عدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي .

10 – من المقرر قانوناً أن الشركة المتعاقد معها لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن رأس مالها البالغ ( 15,000 د.ل ) خمسة عشر ألف دينار لا يتناسب وقيمة العقود المبرم معها والبالغ إجماليها (11,979,000.00 د.ل) أحدى عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار، الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم ( 544 ) لسنة 2010م.

وأشار الديوان في البيان إلى أنه وبالرغم من كل ذلك فإن وزارة الحكم المحلي قامت بصرف مبلغ (2,999,373.00د.ل) مليونان وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون دينار للشركة بإجراءات مخالفة .

وتابع الديوان في بيانه ” لذا وللأسباب المشار إليها فإن الديوان في سبيل المحافظة على الأموال العامة والنأي عن إلحاق الضرر بها استلزم تدخله إلى وقف الصرف لحين أن تلتزم الشركة بالإيفاء بالتزاماتها وتوريد المصانع وتركيبها والتدريب على تشغيلها وفق نصوص العقد المبرم معها.

وذكر ديوان المحاسبة أنه تقرر إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22 مايو 2016م.( وال – البيضاء) س ع

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