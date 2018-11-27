شركة الكهرباء تتعاقد لتركيب 4 محطات توليد جديدة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، الثلاثاء، إن الشركة أنهت تعاقدات لتركيب أربع محطات طاقة جديدة مع بداية العام القادم.

وأوضح حمزة، في تصريحات صحفية، أن الوضع العام للشبكة مستقر، وأن الفرق تعمل على قطع التوصيلات العشوائية، وصيانة المحطات وخطوط التوصيل؛ استعدادا لزيادة الأحمال التي تتضاعف خلال فصل الشتاء.

وكان عبد المجيد حمزة قد صرح في وقت سابق لشبكة الرائد، أن الشركة تبحث الحلول التي من شأنها إنهاء أزمة الكهرباء بعد تواصله مع ديوان المحاسبة بخصوص إيقاف العقود المبرمة مع الشركات لإنشاء محطات كهرباء، متوقعًا أن تنتهي أزمة الكهرباء في صيف 2019.

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