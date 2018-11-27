رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يتفقد انطلاق مشروع  خط أ “القاطع (ج)” لمياه الشرب والمزمع ربطه على منظومة مياه النهر

بنغازي 27 نوفمبر 2018 (وال) – قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمتابعة انطلاق مشروع عقد رقم 71/36 خط أ “القاطع (ج)” لمياه الشرب والمزمع ربطه على منظومة مياه النهر الصناعي.

ويربط المشروع شبكات توصيل مياه الشرب من مفترق شارع فلسطين وهى نقطة (5) وصولاً إلى مفترق المساكن الجاهزة نقطة (4) والرابطة بغرفة شبكة مياه الواقعة (بطريق الدائري الرابع طريق النهر ).

و يهدف المشروع إلى تغذية سكان مناطق شمال شرق بنغازي وهى حي السرتى وشبنه أ,ب,ج والمساكن الجاهزة و الوحيشي وكامل مناطق السلاوي واللثامة والصابرى إخريبيش .

وشدد رئيس المجلس التسييري على ضرورة إزالة أي عوائق تواجه تنفيذ إنشاء توصيل خطوط المياه من البناء العشوائي وغيرها التي تم بنائها على مسارات هذه الخطوط وتذليل كافة الصعوبات.

يشار إلى أنه رافق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري في هذه الزيارة كل من مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي مدير فرع جهاز الإسكان والمرافق ومدير عام الشركة العامة للبناء والتشييد ومندوب عن غرفة عمليات الطوارئ مدير مكتب مشروعات بلدية بنغازي. (وال – بنغازي) أ د

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