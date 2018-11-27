54 ألف ليبي يبحثون عن عمل

قال مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل، إن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا يبلغ (54142) باحثا مسجلا في 31 مكتب عمل بالمناطق خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر العام الجاري 2018.

وأشار مركز التوثيق في تقريره السنوي الأخير إلى أن عدد الذكور الباحثين عن العمل بلغ 7905 باحثين، أي بنسبة 40%، بينما بلغ عدد الإناث الباحثات عن عمل 11661 باحثة، أي بنسبة 60% من العدد الإجمالي.

وبلغ عدد الباحثين المؤهلين 9410 باحثين، أي ما نسبته 48%، بينما بلغ عدد الباحثين عن العمل غير المؤهلين 10156، أي ما نسبته 52% من العدد الإجمالي.

فيما جاء في التقرير أن العدد الأكبر لأعداد العاطلين عن العامل ينتشر بين الفئات العمرية المختلفة، حيثُ سجلت الأعلى بالنسبة للفئة العمرية (23 – 27) سنة بعدد 5942 شخصا، وهو ما يمثل 30% من العدد الإجمالي، إذ سجلت لدى الفئة العمرية من (28 – 32) سنة 4885 شخصا، وهو ما يمثل 25% من العدد الإجمالي، ثم سجلت الفئة العمرية من (33 – 37) 2809 أشخاص، وهو ما يمثل 14% من العدد الكلي.

وأوضح أيضا التقرير أن العدد الإجمالي المسجل بلغ 19566 باحثا، استبعد منهم 2821 بسبب وجود رقم وطني خطأ، واستبعد منهم أيضاً 153 بسبب حالات التكرار في التسجيل، و2972 بسبب وجود ازدواج وظيفي، و28632 بسبب البيانات المتكررة من السنة الماضية 2017 ليكون الرقم الحقيقي للباحثين 54142 باحثا عن العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية