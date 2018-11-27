اقتصاد

الهيئة العامة للزارعة بالحكومة المؤقتة تطلق حملة لحصر وتعداد الثروة الحيوانية بكافة البلديات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 27 نوفمبر 2018 (وال) –  تستعد الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لإطلاق حملة حصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة البلديات .

ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة، وواضحة عن أعداد الحيوانات والتوزيع الجغرافي لها .

وسيسهم هذا الحصر في تطوير الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، وذلك لرفع انتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي .

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة مركزية تنبثق عنها عدة لجان فرعية لتغطية المناطق المستهدفة بالحصر .

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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